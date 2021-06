Osnabrück

Prozessbeginn gegen mutmaßliche Einbrecherbande

03.06.2021, 01:02 Uhr | dpa

Eine mutmaßliche Einbrecherbande muss sich von heute an vor dem Landgericht Osnabrück verantworten. Die vier Männer müssen sich wegen insgesamt 23 Straftaten in wechselnder Beteiligung verantworten, die sie zwischen dem 24. Dezember 2015 und dem 16. Oktober 2020 begangen haben sollen. Bei Einbrüchen in Wohnungen und Geschäftsräume unter anderem in Osnabrück, Bohmte und Damme sollen sie mehr als 100.000 Euro erbeutet haben. (Az.: 18 KLs 5/21)

Auch ein Raubüberfall auf eine Bankkundin in Braunschweig am 24. März vergangenen Jahres wird ihnen vorgeworfen. Dabei seien 50.000 Euro erbeutet worden. Insgesamt sind bei dem Prozess bis November 43 Verhandlungstage angesetzt.