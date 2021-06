Ratingen

Zwei ausgebüxte Ponys nach Zusammenstoß mit Auto gestorben

28.06.2021, 06:31 Uhr | dpa

Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto sind in Ratingen zwei ausgebüxte Ponys gestorben. Zuvor seien die Tiere aus ihrer Koppel ausgebrochen und auf die Landstraße gelaufen, teilte die Polizei am frühen Montagmorgen mit. Der 60-jährige Autofahrer auf der Landstraße konnte nicht mehr ausweichen. Er und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Die Ponys seien an Ort und Stelle gestorben. Der Halter habe die beiden toten Tiere mit einem Traktor abtransportiert. Drei weitere ausgebüxte Ponys habe die Polizei unverletzt einfangen können.