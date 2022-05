Toter Bartgeier wird untersucht: Hoffen auf Ergebnis im Juni

Am Donnerstag nĂ€chster Woche sollen erneut zwei Bartgeier-Weibchen aus demselben Zuchtprogramm in Spanien im Nationalpark Berchtesgaden ausgewildert werden - eine davon ist Wallys kleine Schwester, die zweite die Cousine von Bavaria. Dass nun eine Schwester von Wally in den Nationalpark Berchtesgaden komme, sei ein kleiner Trost, sagte Erlwein. "Wir blicken sehr hoffnungsvoll auf den nĂ€chsten Donnerstag. Wir brauchen bei der Wiederansiedlung der Bartgeier in den Ostalpen einen langen Atem." Es habe sich einmal mehr gezeigt: "Es genĂŒgt nicht, einmal zwei Vögel erfolgreich ausgewildert zu haben."