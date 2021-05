Mit 28 Gästen

Polizei beendet Geburtstagsfeier in Vereinsheim

17.05.2021, 15:24 Uhr | t-online

Konfetti liegt nach einer Feier auf dem Boden (Symbolbild): In Karlsruhe hat die Polizei eine Geburtstagsparty aufgelöst. (Quelle: Westend61/imago images)

In Karlsruhe haben fast 30 Leute trotz der geltenden Corona-Regeln ausgelassen gefeiert – bis die Polizei eingriff. Nun erwartet sie alle ein Bußgeld.

In Karlsruhe-Daxlanden hat die Polizei am Sonntagabend 28 Personen dabei ertappt, wie sie trotz der Corona-Beschränkungen gemeinsam einen Geburtstag in einer Vereinsgaststätte feierten. Das berichtet die Polizei.

Nachdem ein Passant auf einen überfüllten Parkplatz vor dem Vereinsheim hingewiesen hatte, wurden die Beamten gegen 19.30 Uhr auf die Party aufmerksam, heißt es in der Mitteilung. Mehrere Feiernde hätten versucht, sich in Schränken und Abstellräumen zu verstecken, um der Personenfeststellung zu entgehen. Einige wurden auch dabei erwischt, wie sie versuchten, durch Fenster zu fliehen.

Da sich der Großteil der Gesellschaft wohl weder an Abstandsregelungen noch an die Maskenpflicht hielt, wurden gegen die betreffenden Teilnehmer Bußgeldverfahren eingeleitet, so die Polizei.