Wasserwerfer und Hubschrauber vor Ort

Polizei löst Demo von Lockdown-Kritikern auf

17.04.2021, 17:31 Uhr | dpa

Wegen zu vieler Teilnehmer musste eine Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Kiel aufgelöst werden. Neben etwa 900 Lockdown-Kritikern hatten sich auch 450 Gegendemonstrierende versammelt.

Eine in Kiel geplante Demonstration von Gegnern der Corona-Maßnahmen ist am Samstagnachmittag beendet worden, weil mehr Teilnehmer als geplant kamen. Es hätten sich mehr als 900 Menschen versammelt, deshalb sei die Veranstaltung nach Absprache mit dem Versammlungsleiter aufgelöst worden", sagte ein Polizeisprecher am Samstag in Kiel.

In der Nähe der Demo der Lockdown-Kritiker hatten sich zudem rund 450 Gegendemonstrierende versammelt. Die Stimmung sei laut gewesen, aber weitgehend friedlich geblieben.

Nach dem Auflösung der Demo seien die meisten Menschen gegangen, einige Kleingruppen hätten sich noch in der Nähe des Rathausplatzes aufgehalten. Eine der Gruppen war den Angaben zufolge zudem unangemeldet auf dem Westring gelaufen, wurde allerdings von den Beamten gestoppt. Die Polizei war am Samstag mit zahlreichen Einsatzkräften, Wasserwerfern und einem Hubschrauber unterwegs.