Demonstration in Kiel

Aktivisten blockieren Marineschiff

12.08.2021, 13:16 Uhr | dpa, t-online

Ein Marineschiff für Israel (Archivbild): Aktivisten setzten sich in Kiel vor ein Schiff, um es am Auslaufen zu hindern. (Quelle: Jens Koehler)

"Schützt das Klima, nicht fossile Energien": Mit einer Demonstration haben Klimaaktivisten in Kiel versucht, ein Schiff der isrealischen Marine am Auslaufen zu hindern – mit Rettungsinseln und Schlauchbooten.

Greenpeace-Aktivisten aus Israel und Deutschland haben am Donnerstagmorgen gemeinsam im Kieler Hafen ein Schiff der israelischen Marine bei der Ausfahrt blockiert.



Eigenen Angaben zufolge zogen 13 Menschen mit fünf Rettungsinseln, vier Kajaks und vier Schwimmenden eine Linie vor der Korvette. Das Schiff soll vor der israelischen Küste eingesetzt werden, um den Abbau von fossilem Erdgas abzusichern. Es sei Ende Juli an die israelische Marine übergeben worden.

"In den Schutz von Gasfeldern zu investieren, ist in Zeiten der Klimakrise unverantwortlich", so Jonathan Aikhenbaum, Landesleiter von Greenpeace Israel. Diese Gelder sollten lieber erneuerbare Energien bereit gestellt werden.