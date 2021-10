Kiel

SPD fordert mehr Geld für Lehraufträge an Hochschulen

07.10.2021, 07:26 Uhr | dpa

Lehraufträge an Hochschulen in Schleswig-Holstein müssen nach Ansicht der SPD-Landtagsfraktion besser bezahlt werden. Derzeit sei die Bezahlung nicht angemessen, sagte der SPD-Hochschulpolitiker Heiner Dunckel der Deutschen Presse-Agentur. Nach dem Willen seiner Fraktion soll die Landesregierung Ende des Monats dem Landtag berichten, inwieweit sie eine Erhöhung der Vergütung plant.

"In den meisten Bundesländern werden Lehrbeauftragte besser bezahlt", sagte Dunckel. Angaben der Regierung aus dem Jahr 2019 hatten ergeben, dass eine Stunde an den Universitäten Kiel und Lübeck mit 29 Euro vergütet wurde und an der Europa-Universität Flensburg mit 22 Euro. Dunckel zufolge werden im Norden pro Semester rund 1500 Lehraufträge vergeben. Der Landesrechnungshof habe schon 2018 festgestellt, die Vergütung der Lehrbeauftragten müsse überprüft und angepasst werden, da sie seit 2002 nicht geändert worden sei. Passiert ist aber nichts, obwohl die Landesregierung schon 2019 erklärt hat, sie wolle die Vergütungssätze prüfen.