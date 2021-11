Kiel

Umfrage: Menschen im Norden wollen besseres Gesundheitswesen

16.11.2021, 14:19 Uhr | dpa

Im Gesundheitswesen gibt es nach Ansicht vieler Menschen in Schleswig-Holstein großen Verbesserungsbedarf. In einer repräsentativen Umfrage im Auftrag der AOK Nordwest forderten 57,4 Prozent der Befragten zum Beispiel eine bessere personelle Ausstattung des Gesundheitswesens, wie die Krankenkasse am Dienstag mitteilte.

Knapp 38 Prozent der Befragten nannten als vorrangige Themen eine gerechte Finanzierung und stabile Beiträge. 34 Prozent verwiesen auf Handlungsbedarf bei der Digitalisierung. Fast jeder Dritte der Teilnehmer und Teilnehmerinnen wünschte sich Verbesserungen bei der Versorgung durch Praxen und Krankenhäuser. Und für 25,7 Prozent der Befragten war die hohe Qualität der medizinischen Versorgung am wichtigsten. Jeder Vierte (24,9 Prozent) wünschte sich eine generell bessere finanzielle Ausstattung des Gesundheitswesens, wie es hieß.

Für den Vorstandsvorsitzenden der AOK Nordwest, Tom Ackermann, zeigen die Zahlen, wie wichtig den Menschen in Schleswig-Holstein die Gesundheitsversorgung ist und dass das Thema bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin eine Hauptrolle spielen muss: "Längst überfällige Reformen müssen nun endlich angegangen und im Sinne einer besseren Patientenversorgung rasch umgesetzt werden."

Das Meinungsforschungsinstituts Civey hatte im Auftrag der AOK vom 9. bis zum 14. September bundesweit 10.000 Menschen ab 18 Jahren online befragt, davon 500 in Schleswig-Holstein.