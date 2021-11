Kiel

Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 134,3

19.11.2021, 21:09 Uhr | dpa

Die Zahl der neu gemeldeten Corona-Fälle binnen einer Woche ist in Schleswig-Holstein weiter deutlich gestiegen. Am Freitag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 134,3 - nach 122,9 am Donnerstag, wie aus den Daten der Landesmeldestelle hervorgeht (18.34 Uhr). Es wurden binnen 24 Stunden landesweit 806 Neuinfektionen gemeldet. Am Donnerstag waren es 701, am Mittwoch 825.

Bundesweit rangiert Schleswig-Holstein in der vierten Virus-Welle nach den Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) allerdings immer noch weit unten - mit der niedrigsten Sieben-Tage-Inzident. Das RKI gab die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag (00.00 Uhr) mit 340,7 an.

In Schleswig-Holstein wurden drei weitere Covid-19-Todesfälle gemeldet; die Gesamtzahl in der Pandemie stieg damit auf 1772. Die Zahl der Patientinnen und Patienten, die mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus liegen, stieg um 1 auf 129. 34 von ihnen wurden auf Intensivstationen behandelt (+1), weiterhin mussten 17 beatmet werden. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der Corona-Kranken, die je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen in Kliniken kamen - lag bei 3,23 (Donnerstag 2,75).

Am höchsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz weiterhin in Neumünster, wo sie binnen Tagesfrist von 249,0 auf 250,3 stieg, gefolgt von den Kreisen Herzogtum Lauenburg (185,3) und Stormarn (177,2). Vergleichsweise am besten steht Schleswig-Flensburg mit einem Wert von 88,3 da.