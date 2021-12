Kiel

Schleswig-Holstein bekommt schärfere Corona-Regeln

15.12.2021, 03:32 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins Landesregierung hat bereits angekündigte schärfere Corona-Regeln beschlossen. Ab heute gilt bei privaten Zusammenkünften von ungeimpften Menschen die Regel Hausstand plus zwei. Kinder unter 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt. Das geht aus der am Dienstag von der Jamaika-Koalition beschlossenen neuen Corona-Landesverordnung hervor.

In Clubs, Bars und Diskotheken gilt künftig die 2G-plus-Regel. Dabei erhalten nur Geimpfte oder von einer Covid-19-Erkrankung Genesene mit zusätzlichem Test Zutritt. Auch beim Einchecken ins Hotel ist künftig ein Test nötig. Menschen mit Auffrischungsimpfung sind in Schleswig-Holstein von solchen zusätzlichen Testpflichten aber befreit - sofern ihre Auffrischungsimpfung 14 Tage zurück liegt.

Bei größeren Sportveranstaltungen wie Handball- und Fußballspielen darf höchstens die Hälfte aller Plätze besetzt werden. Drinnen sind maximal 5000 Zuschauer, draußen bis zu 15 000 Zuschauer erlaubt.

Verschärft wird auch die Maskenpflicht. Sie gilt künftig auch für Zuschauerinnen und Zuschauer bei Großveranstaltungen (außer Märkten) mit mehr als 1000 Anwesenden, in Innenbereichen der Gastronomie für Gäste, die nicht an ihrem Tisch sitzen sowie für die Wirtinnen und Wirte und Mitarbeitende. Wenn die Einhaltung der 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) nicht gewährleistet ist, gilt auch in Gottesdiensten am Sitzplatz Maskenpflicht.

In der Kindertagespflege müssen sich Selbstständige täglich testen - falls sie nicht geimpft oder genesen sind. Für minderjährige Schüler reicht in den Weihnachtsferien wieder die Auskunft einer oder eines Sorgeberechtigten über das Ergebnis eines höchstens 72 Stunden zurückliegenden Selbsttests. Die Schulen sollen entsprechende Tests ausgeben. In Bussen und Bahnen gibt es in den Ferien aber keine Ausnahmen von der dort geltenden 3G-Regel.

Zu Wochenbeginn war die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein geringfügig auf 160,3 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen zurückgegangen. Am Sonntag hatte der Wert 162,4 betragen, wie aus den Daten der Landesmeldestelle (Stand: 18.42 Uhr) hervorging. Am Montag wurden 610 neue Fälle gemeldet, gegenüber 220 am Sonntag und 651 vor einer Woche.

Die Zahl der an Covid-19 erkrankten Patienten kletterte von 187 an den Vortagen auf 199. 50 Patienten wurden auf Intensivstationen behandelt, von denen 35 beatmet werden mussten. Die Hospitalisierungsinzidenz sank von 3,37 am Sonntag auf 2,95. Sie besagt, wie viele Corona-Kranke innerhalb einer Woche je 100 000 Menschen in Kliniken gekommen sind. Zu den im Zusammenhang mit Covid-19 Gestorbenen kamen bis Montag acht hinzu, so dass ihre Gesamtzahl auf 1840 stieg. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie Genesenen betrug zuletzt 94 800 Menschen.

Die neue Corona-Verordnung gilt bis zum 11. Januar.