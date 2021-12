Kiel

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 167,5

18.12.2021, 19:54 Uhr | dpa

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Schleswig-Holstein leicht weiter gestiegen: Am Samstag lag sie bei 167,5 je 100.000 Einwohner, nach 166,6 am Freitag. Am Samstag vor einer Woche hatte der Wert 162,7 betragen. Wie aus den Daten der Landesmeldestelle (Stand: 18.42 Uhr) hervorgeht, wurden am Samstag 557 Neuansteckungen gemeldet. Am Vortag waren es 798, am Samstag der Vorwoche 505.

Im Krankenhaus lagen den Angaben zufolge weiterhin unverändert 210 Covid-Patienten, 56 von ihnen auf den Intensivstationen. 32 mussten beatmet werden. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus seit Beginn der Pandemie stieg erneut um 2 - auf 1855. Die für Corona-Maßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz, die angibt, wie viele Corona-Kranke innerhalb einer Woche je 100.000 Menschen in Kliniken gekommen sind, verharrte auf 3,64.

Im Vergleich der Kreise rückte Stormarn an die Spitze - mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 244,1. Lübeck folgt mit 214,5, danach Flensburg mit 204,6. Den niedrigsten Wert gibt es in Dithmarschen - dort lag er bei 84,8.