Kiel

Corona-Bonus für Beamte beschlossen

27.01.2022, 18:28 Uhr | dpa

Die Beamten in Schleswig-Holstein bekommen wie die Angestellten einen steuerfreien Corona-Bonus. Dies beschloss der Landtag am Donnerstag mit den Stimmen von CDU, Grünen, FDP, SPD und SSW. Damit erhalten aktive Beamte analog zu den Regelungen für Angestellte spätestens im März einmalig 1300 Euro und Anwärter 650. Die Gesamtkosten für das Land betragen rund 56 Millionen Euro. Die Kommunen müssen sieben Millionen Euro aufbringen und sonstige Dienstherren eine Million. Pensionäre bekommen die wegen der Mehrbelastung in der Corona-Pandemie ausgehandelte Sonderzahlung nicht. Das Gesetz war erst am Mittwoch in erster Lesung beraten worden.