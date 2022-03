Kiel

Die meisten Corona-Regeln sollen im Norden wegfallen

16.03.2022, 17:49 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins Landesregierung will die strengen Corona-Regeln fast durchweg abschaffen. "Wie angekündigt werden wir im Einklang mit den geplanten Bundesregeln viele grundrechtseinschränkende Maßnahmen ab diesem Wochenende aufheben", sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwoch nach Abstimmung mit dem Expertenrat der Landesregierung. Er sprach von einem weiteren Schritt in Richtung Normalität. Günther begründete das Vorgehen mit der beherrschbaren Situation in den Krankenhäusern und der im Ländervergleich hohen Impfquote.

Am Samstag werden demzufolge in vielen Bereichen Zugangsbeschränkungen wegfallen. Lediglich in Diskotheken und ähnlichen Lokalen gilt dann weiter 2G plus, wobei nur Geimpfte und Genesene Zutritt erhalten, wenn sie außerdem einen aktuellen negativen Test vorlegen. Bis zum 2. April gilt beispielsweise bei größeren Veranstaltungen drinnen, im Einzelhandel, bei körpernahen Dienstleistungen, im öffentlichen Nahverkehr und beim Besuch im Krankenhaus noch Maskenpflicht. Testpflichten bestehen bis dahin noch für Krankenhäuser, für Beschäftigte und Eltern in Kitas sowie in Pflegeeinrichtungen und der Eingliederungshilfe.

"Eine Überlastung des Gesundheitssystems besteht derzeit nicht", sagte Günther. Trotz vielfach höherer Infektionszahlen als Anfang 2020 müssten weniger Menschen aufgrund von Covid auf Intensivstationen behandelt werden. "Damit ist die Rücknahme der Einschränkungen nicht nur möglich, sondern geboten."

Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) hält eine Masken- und Testpflicht in bestimmten Bereichen weiter für notwendig. "Der Verlauf der Pandemie hat gezeigt, dass diese vergleichsweise milden Mittel eine große Wirkung zum Schutz der eigenen Gesundheit und der Gesundheit anderer haben." Die stellvertretende Ministerpräsidentin Monika Heinold (Grüne) kritisierte das neue Infektionsschutzgesetz. "Die Hotspot-Strategie ist nicht praktikabel." Schleswig-Holstein werde die Möglichkeiten nutzen, die das Gesetz dem Land gebe.