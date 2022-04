Kiel

Hunderte Menschen bei Ostermärschen in Schleswig-Holstein

16.04.2022, 17:39 Uhr | dpa

Mehrere Hundert Menschen haben bei Ostermärschen in Schleswig-Holstein für den Frieden und gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert. So versammelten sich am Samstag in Kiel etwa 500 und in Lübeck etwa 200 Menschen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte. In Flensburg seien es etwa 100, in Wedel 70 und in Eutin etwa 25 Menschen gewesen. Alle Veranstaltungen seien ohne Zwischenfälle abgelaufen. Thema war vor allem Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine.

Vizekanzler Robert Habeck hatte zuvor vor einem Missbrauch der Demonstrationen gewarnt. "Frieden kann und wird es nur geben, wenn (Russlands Präsident Wladimir) Putin seinen Angriffskrieg stoppt", sagte der Grünen-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Es sollte also bei den Ostermärschen deutlich werden, dass sie sich gegen Putins Krieg richten."

Habeck betonte: "Es ist eindeutig, wer in diesem Krieg Angreifer ist und wer sich in schwerer Not verteidigt und wen wir unterstützen müssen - auch mit Waffen."