Spitzenkandidaten im TV-Triell zur Landtagswahl

Vier Tage vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein haben sich die Spitzenkandidaten von CDU, SPD und Gr├╝ne einen verbalen Schlagabtausch im Fernsehen geliefert. Ministerpr├Ąsident Daniel G├╝nther (CDU) traf dabei am Mittwochabend beim NDR auf Finanzministerin Monika Heinold von den Gr├╝nen und SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-M├╝ller. Ein Disput entz├╝ndete sich an der Haushaltspolitik.