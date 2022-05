SSW-Spitzenkandidat Harms fleißigster Landtagsredner

SSW-Fraktionschef Lars Harms hat in der zu Ende gehenden Wahlperiode im Landtag so oft das Wort ergriffen wie kein anderer Abgeordneter. Harms wurde seit 2017 insgesamt 452 Mal das Wort erteilt, wie aus einer am Mittwoch bekannt gewordenen vorl├Ąufigen Statistik des Landtags hervorgeht. Dahinter folgten die beiden AfD-Abgeordneten Volker Schnurrbusch (259 Mal) und J├Ârg Nobis (247). Die SSW-Abgeordnete Jette Waldinger-Thiering kam auf 237, der AfD-Abgeordnete Claus Schaffer auf 232 und der ehemalige SPD-Fraktionschef Ralf Stegner auf 215 Redebeitr├Ąge.