Grünen-Vorsitzende: "Stehen für Regierungsbildung bereit"

Nach den ersten Prognosen zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein hat die Gr├╝nen-Parteivorsitzende Ricarda Lang die Bereitschaft der Gr├╝nen betont, dort erneut Regierungsverantwortung zu ├╝bernehmen. "Nat├╝rlich stehen wir jetzt f├╝r Regierungsbildung zur Verf├╝gung", sagte Lang am Abend im ZDF. Es gebe in Schleswig-Holstein "mehrere Wahlsieger", sagte Lang. Die Gr├╝nen geh├Ârten neben der CDU dazu. CDU-Ministerpr├Ąsident Daniel G├╝nther sei aber "klarer Wahlsieger" und entscheide deshalb ├╝ber eine k├╝nftige Regierungskonstellation. "Der Ball liegt erst mal bei Daniel G├╝nther."