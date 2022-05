Günther will über Fortsetzung von Jamaika reden

Schleswig-Holsteins Ministerpr├Ąsident Daniel G├╝nther will mit den Gr├╝nen und der FDP ├╝ber eine Fortsetzung der Jamaika-Koalition sprechen. "Ich habe vor der Wahl gesagt, dass ich am liebsten in Jamaika weiterregiere, und deswegen ist es f├╝r mich auch vollkommen klar, dass ich auch nach der Wahl jetzt klar sage, dass ich mit Gr├╝nen und der FDP Gespr├Ąche f├╝hren werde", sagte G├╝nther am Sonntag im NDR. Nach den aktuellen Hochrechnungen braucht die CDU aber bei einem wahrscheinlichen Wahlergebnis von mehr als 40 Prozent nur einen Koalitionspartner - Gr├╝ne, FDP oder auch den S├╝dschleswigsche W├Ąhlerverband (SSW).