Wahlforscher: CDU verdankt Sieg vor allem Daniel Günther

Die CDU in Schleswig-Holstein verdankt ihren deutlichen Wahlsieg vom Sonntag nach einer Analyse der Forschungsgruppe Wahlen in erster Linie ihrem Spitzenkandidaten Daniel G├╝nther. Bei einer klar landespolitisch gepr├Ągten Wahl habe der CDU-Erfolg viele Gr├╝nde und einen Namen, hei├čt es in der am Sonntagabend ver├Âffentlichen Analyse auf Basis einer Erhebung unter Wahlberechtigten. "Neben hohem Ansehen als Landespartei, Sachkompetenz und guter Regierungsarbeit punkten die Christdemokraten allen voran mit Daniel G├╝nther."