Verband Haus & Grund fordern Korrektur der Wohnungspolitik

Der Grundeigent├╝merverband Haus & Grund fordert von der k├╝nftigen Landesregierung in Schleswig-Holstein Kurskorrekturen in der Wohnungspolitik. Bei der Grundsteuer m├╝sse umgesteuert werden, denn der eingeschlagene Kurs f├╝hre ins Chaos, teilte der Verband, der nach eigenen Angaben mehr als 70.000 Mitglieder in Schleswig-Holstein hat, am Montag mit. Rund 832.000 Grundst├╝cke mit Wohnimmobilien m├╝ssten neu bewertet werden. Es bestehe bereits ein R├╝ckstand bei der Bewertung von rund 50.000 Grundst├╝cken. Hamburg habe sich f├╝r ein unb├╝rokratisches Fl├Ąchenmodell entschieden. Diesem Vorbild sollte Schleswig-Holstein folgen.