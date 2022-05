Günther führt Sondierungsgespräche mit Grünen und FDP

Schleswig-Holsteins Ministerpr├Ąsident Daniel G├╝nther hat nach dem hohen Sieg der von ihm gef├╝hrten CDU bei der Landtagswahl Sondierungsgespr├Ąche f├╝r Dienstag n├Ąchster Woche angek├╝ndigt. Zun├Ąchst wolle er am Vormittag mit den Gr├╝nen reden und dann am Nachmittag mit der FDP, sagte G├╝nther am Montagabend in Kiel nach einer Sitzung des Landesvorstandes. Er lie├č auch die Option einer Neuauflage des Regierungsb├╝ndnisses der drei Parteien ausdr├╝cklich offen, obwohl es f├╝r Koalitionen allein zwischen CDU und Gr├╝nen oder CDU und FDP reicht.