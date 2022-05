Champions League: Kiel und Flensburg spielen ums Halbfinale

Die Handballer des THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt stehen am Donnerstag vor den Viertelfinal-Rückspielen in der Champions League. Während die Kieler (20.45 Uhr/DAZN und ServusTV) vor heimischem Publikum mit einem 30:30 im Rücken gegen Paris Saint-Germain spielen, haben es die Flensburger bei Titelverteidiger FC Barcelona nach dem 29:33 aus dem Hinspiel deutlich schwerer.

Gut für die Flensburger: Der schwedische Linksaußen Hampus Wanne ist nach seiner Sprunggelenkverletzung wieder in den Kader zurückgekehrt. Die Kieler setzen auf die lautstarke Unterstützung ihrer Anhänger: "Wir brauchen unsere Fans in diesem Spiel so sehr, wie lange nicht mehr", sagte THW-Trainer Filip Jicha. Das Finalturnier der Königsklasse wird am Wochenende 18./19. Juni in Köln ausgetragen.