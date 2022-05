Vergleich der Dienstwagen: Kieler Regierung auf Platz 10

Die Dienstwagenflotte der Jamaika-Regierung in Schleswig-Holstein hat bei einem bundesweiten Umweltvergleich nur m├Ą├čig abgeschnitten. Die Dienstwagen von Ministerpr├Ąsident Daniel G├╝nther (CDU) und seine Kabinettskollegen belegen im L├Ąndervergleich lediglich den zehnten Platz. Das geht aus einer am Donnerstag von der Deutschen Umwelthilfe (DUH) in Berlin vorgelegten Auswertung hervor. Im vergangenen Jahr lag die Landesregierung von CDU, Gr├╝nen und FDP auf dem neunten Platz. Bewertet wurde der sogenannte "reale CO2-Aussto├č" pro Kilometer, der deutlich ├╝ber den Angaben der Autohersteller liegt.