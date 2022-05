CDU berät über Ergebnisse der Sondierungsgespräche

Nach dem Aus f├╝r eine neue Jamaika-Koalition ber├Ąt die CDU am Montagabend (19.00 Uhr) ├╝ber die Aufnahme von Koalitionsgespr├Ąchen. Danach will Schleswig-Holsteins Ministerpr├Ąsident Daniel G├╝nther (CDU) verk├╝nden, mit welchem der beiden bisherigen Partner er ├╝ber eine neue Landesregierung reden will. Viele Beobachter erwarten, dass die Union den ebenfalls stark abgeschnittenen Gr├╝nen den Vorzug gibt. In der Partei gibt es aber auch viele Bef├╝rworter f├╝r ein B├╝ndnis mit der FDP.