Nach Jamaika-Aus: CDU und Grüne beraten über Zweierbündnis

F├╝nf Tage nach dem Jamaika-Aus haben CDU und Gr├╝ne Sondierungsgespr├Ąche ├╝ber ein gemeinsames B├╝ndnis aufgenommen. Die Spitzen der Parteien gaben sich vor dem Treffen auf dem Gel├Ąnde des Kieler Holstein-Stadions zuversichtlich. Man gehe selbstbewusst und guten Mutes in die Gespr├Ąche, sagte Ministerpr├Ąsident Daniel G├╝nther (CDU) am Dienstagmittag.

Wo die Gespr├Ąche inhaltlich schwierig werden k├Ânnten, ist noch nicht erkennbar. G├╝nther betonte: "Wir haben 43,4 Prozent geholt und das muss sich auch in einem Koalitionsvertrag wiederfinden". Er habe nichts dagegen, bei manchen Themen noch einen Zahn zuzulegen. "Aber der Kurs ist richtig, die Richtung stimmt."

Die Gr├╝nen-Spitze zeigte sich ebenfalls optimistisch. "Wir haben viele Hausaufgaben zu machen in Schleswig-Holstein, haben viel vor f├╝r die Zukunft unseres Landes", sagte Finanzministerin Monika Heinold. Man wolle an die guten Gespr├Ąche der vergangenen Woche ankn├╝pfen. Aminata Tour├ę, die im Spitzen-Duo zusammen mit Heinold zur Wahl angetreten war, erg├Ąnzte: "Auch Daniel G├╝nther und die CDU haben sehr deutlich gemacht, dass wir gerade im Klimaschutz vorankommen m├╝ssen". Daher seien die Positionen der Parteien kein Widerspruch. Man werde sich hervorragend erg├Ąnzen.

Nach der Landtagswahl am 8. Mai hatten in der vergangenen Woche die Sondierungsgespr├Ąche zwischen den seit 2017 regierenden Jamaika-Partnern CDU, Gr├╝ne und FDP begonnen. Trotz Kantersieg der CDU hatte G├╝nther das Dreierb├╝ndnis zun├Ąchst fortsetzen wollen. Am Donnerstag waren die Gespr├Ąche aber gescheitert. Die CDU sprach sich daraufhin f├╝r weitere Sondierungen mit den Gr├╝nen aus.