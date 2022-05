Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 420,7

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Mittwoch weiter gesunken. Der Wert lag bei 420,7, wie aus den Angaben der Landesmeldestelle hervorgeht (Stand: 18.33 Uhr). Am Tag zuvor hatte die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen noch 447,7 betragen. Allerdings liefert die Inzidenz kein vollstĂ€ndiges Bild der Infektionslage. Unter anderem wegen rĂŒcklĂ€ufiger Testzahlen muss davon ausgegangen werden, dass nicht alle Corona-FĂ€lle erfasst werden.

Es wurden im Land 2176 neue Corona-FÀlle gemeldet. 2809 waren es am Tag zuvor. In den KrankenhÀusern lagen 257 Covid-Kranke - am Dienstag waren es noch 274. Auf der Intensivstation wurden 23 Corona-Patienten behandelt - einer mehr als am Vortag - und weiterhin 10 beatmet.