Landtagsvizepräsident: Dienstältester Abgeordneter nominiert

Mit Peter Lehnert soll der dienst√§lteste Abgeordnete des schleswig-holsteinischen Landtags Vizepr√§sident des Parlaments werden. Die CDU-Fraktion nominierte den 59-J√§hrigen am Dienstag. Lehnert geh√∂rt dem Landtag seit 1992 an. Er wird am kommenden Dienstag die konstituierende Sitzung f√ľr die neue Wahlperiode als Alterspr√§sident er√∂ffnen, bevor seine Fraktionskollegin Kristina Herbst (44) zur Parlamentspr√§sidentin gew√§hlt wird.