Kingsley Ehizibue bekommt Extra-Training beim 1. FC Köln

15.10.2019, 10:38 Uhr | t-online.de

FC Schalke 04 - 1. FC Köln / 05.10.2019 / Kingsley Ehizibue (Köln) DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IM (Quelle: Horstmüller/imago images)

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Gestern wurde bekannt, dass der Rechtsverteidiger Kingsley "Easy" Ehizibue mit seinem Lauf beim Bundesliga-Spiel gegen Schalke einen Geschwindigkeitrekord aufgestellt hat. Doch das hielt Co-Trainer André Pawlak nicht davon ab, Ehizibue am Montag nach dem eigentlichen Training noch eine Extra-Portion zu geben. Wie der "Geissblog" berichtet, musste der Spieler hohe Pässe annehmen und weiterspielen. Hintergrund mag sein, dass Ehizibue zwar schnell ist, in Spielen bisher aber noch nicht seine volle Leistung zeigen konnte.



"Wir haben mit Easy den schnellsten Spieler der Bundesliga, aber wir wollen ihn natürlich dort fördern, wo wir ihn brauchen", sagte Trainer Achim Beierlorzer am Montag dem "Geissblog".

