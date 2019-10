Der Sport-Dienstag im Live-Blog

Podolski spricht über mögliche Rückkehr zum 1. FC Köln

14.10.2019, 18:47 Uhr | t-online.de, tme

So schnell war bislang keiner. Kingsley Ehizibue hat beim Spiel gegen Schalke am 5. Oktober offenbar einen neuen Geschwindigkeitsrekord in der Bundesliga aufgestellt, wie der Verein auf Twitter mitteilt: unglaubliche 35,85 km/h!

Geblitzt! 📸 Mit 35,85 km/h stellte #effzeh-Profi Kingsley #Ehizibue auf Schalke einen neuen Geschwindigkeitsrekord in der @Bundesliga_DE auf. Es ist der bisher höchste gemessene Wert. 🏃🏿‍♂️💨 pic.twitter.com/2b54nv5kzH — 1. FC Köln (@fckoeln) October 14, 2019

Die Spieler Jonas Hector, Marcel Risse und Kingsley Schindler sind nach Verletzungen wieder im Einsatz. Wie der 1. FC Köln auf Twitter mitteilte, ist das Trio beim heutigen Training dabei. Es gibt allerdings auch schlechte Nachrichten: Eine MRT-Untersuchung ergab, dass Lasse Sobiech eine Muskelverletzung hat. Ob er ausfallen wird beziehungsweise wie schlimm die Verletzung ist, wurde nicht bekanntgegeben.



Spiele sind gutes Training: Das dachten sich wohl auch die Verantwortlichen bei Viktoria Köln, die ein Testspiel für Dienstag ankündigten. Für die Jungs vom FC Viktoria 1904 e.V. geht es in dieser Partie nicht etwa gegen eine andere Mannschaft, sondern gegen sich selbst: die 2. Mannschaft von Viktoria. Wer sich gefreut hatte, die Partie sehen zu können, muss wieder zurückrudern, denn das Spiel findet laut Vereinsankündigung unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

ℹ️: Um im Rhythmus zu bleiben, bestreitet die Mannschaft von Cheftrainer Pavel Dotchev morgen, am Dienstag den 15.... Gepostet von FC Viktoria Köln 1904 e.V. am Montag, 14. Oktober 2019

Der Ex-Nationalspieler Lukas Podolski rechnet derzeit mit einem baldigen Abschied vom japanischen Fußball-Erstligisten Vissel Kobe und könnte sich weiterhin eine Rückkehr zum 1. FC Köln vorstellen. "Ich habe immer gesagt und bleibe dabei, dass es für mich eine Herzensangelegenheit wäre, noch einmal für den FC zu spielen", sagte der Weltmeister von 2014 im Interview mit der "Bild am Sonntag". Dazu "gehören aber immer zwei Seiten, die das wollen und es passt. Das war in der Vergangenheit leider anders." Was er noch gesagt hat, lesen Sie hier.

Es ist ein Triumph und dennoch eine kleine Niederlage für den Sieger des Köln-Marathons, Hendrik Pfeiffer. Der 26-Jährige lief die 42,195 Kilometer in 2:14:19 Stunden und verpasste damit eine Qualifikation für die olympischen Spiele 2020 in Tokyo. Denn um daran teilzunehmen, muss man noch schneller sein.



Kleine Notiz am Rande: Die Kenianerin Brigid Kosgei hat am Samstag beim Marathon in Chicago sogar ein paar Sekunden kürzer gebraucht. Sie lief die Distanz in 2:14:04 Stunden. Mit dieser Zeit pulverisierte sie den alten Marathon-Rekord der Frauen.

Der gebürtige Kölner Jan Frodeno hat gestern zum dritten Mal den Ironman auf Hawaii gewonnen. Der 38-Jährige hat die schwarz-rot-goldene Siegesserie bei der Ironman-WM auf Hawaii fortgesetzt und sich mit seinem dritten Triumph zum deutschen Rekordsieger gekrönt. Frodeno bewältigte die 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,195 km Laufen in 7:51:13 Stunden – so schnell wie kein Mensch vor ihm. Zuvor hatte er 2015 und 2016 gewonnen. Die ganze Meldung lesen Sie hier.

