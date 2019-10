LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

FC-Coach reist ohne Churlinov und Koziello nach Mainz

24.10.2019, 16:54 Uhr | t-online.de , tme

Am Donnerstag startete nach dem Abschlusstraining am Nachmittag der Bus in Richtung Mainz, wo der 1. FC Köln am Freitag gegen den FSV Mainz 05 spielt. Wie der "Express" erfahren haben will, reist Trainer Achim Beierlorzer mit 21 Mann im Gepäck an. Doch zwei Talente mussten zu Hause bleiben: So seien Vincent Koziello und Darko Churlinov nicht mit in den Mannschaftsbus gestiegen. Sie müssen wohl zu Hause bleiben.

Drei Spieler von den Kölner Haien sind für den Deutschland Cup im November nominiert worden. Bei dem Eishockey-Turnier, das vom 7. November bis 10. November in Krefeld stattfindet, werden Colin Ugbekile, Freddie Tiffels und Sebastian Uvira dabei sein.

Die Partie des 1. FC Köln am Freitag gegen den Tabellenvorletzten FSV Mainz 05 gilt als Kellerduell. Nun bekommen die Gegner der Kölner prominente Unterstützung: Jürgen Klopp schickte gute Wünsche und einen Rat an seinen Ex-Club, bei der er einst seine Erfolgskarriere als Fußball-Lehrer gestartet hatte. "Erinnert euch, wie viele Krisen wir schon gemeinsam gemeistert haben", rief der er per Videobotschaft am vergangenen Montag auf der Mitgliederversammlung des FSV Mainz 05. Ob das helfen wird, bleibt abzuwarten. Der 1. FC Köln steht vor dem Spiel mutiger da, weil der 3:0-Sieg gegen Paderborn noch immer für Hochstimmung in der Mannschaft sorgen dürfte. Die ganze Meldung lesen Sie hier.

Was war denn da los? Eigentlich sollte man denken, dass die Fans von Borussia Dortmund ihre Mannschaft beim Spiel gegen Inter Mailand unterstüzen würden. Doch offenbar nahmen die BVB-Fans auch die Gelegenheit wahr, um mit einem Ständchen einen Gruß an die Fußballer aus der Domstadt zu schicken. Denn wie der "Express" berichtet und wie auf Videos im Internet zu sehen ist, haben Fans vom BVB minutenlang bei einem Marsch durch Mailand "1. Fußball-Klub Köln" gesungen. Hintergrund ist laut dem Blatt, dass die beiden Vereine eine Freundschaft verbindet.



Der Mittelfeldspieler Florian Kainz vom 1. FC Köln wird heute 27 Jahre alt. Der Verein wünscht auf Twitter "Happy Birthday, Kainzi". Dem schließen wir uns an!



