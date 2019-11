LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Trotz Derby-Pleite: Achim Beierlorzer leitet Training am Montag

04.11.2019, 09:59 Uhr | t-online.de

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Richtig bitter lief das Derby gestern auch für FC-Youngster Noah Katterbach. Er musste schon nach wenigen Minuten verletzt vom Feld. Jetzt steht auch die Diagnose fest: Katterbach erlitt einen Muskelfaserriss und fehlt den Kölnern damit am Freitag gegen die TSG Hoffenheim. Mal schauen, ob er nach der anschließenden Länderspielpause wieder fit ist.

Wie geht es weiter beim 1. FC Köln? Nach der bitteren Derby-Pleite gestern gegen Fortuna Düsseldorf steht Trainer Achim Beierlorzer mehr unter Druck denn je. Laut "Express" soll der FC-Coach aber heute um 10 Uhr zumindest das Training der Ersatzspieler leiten. Allzu sicher sollte er sich allerdings nicht fühlen: Nach der Chaos-Woche beim FC erscheint auch ein Rauswurf nach wie vor möglich.

