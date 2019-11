LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Trainersuche beim 1. FC Köln noch nicht abgeschlossen

14.11.2019, 17:35 Uhr | t-online.de , tme

Die Trainersuche beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln dauert an. Auch am Freitag werde er noch Gespräche mit Kandidaten führen, sagte Interims-Sportchef Frank Aehlig am Donnerstag. "Wir wollen gerne bis Montag eine Lösung haben. Die nächsten Tage werden zeigen, ob wir das umsetzen können", sagte der für die Trainersuche verantwortliche Aehlig nach einem 0:0 des Bundesliga-Vorletzten in einem Testspiel gegen den niederländischen Erstligisten PEC Zwolle. "Der Prozess läuft. Wir sind im Zeitplan drin, den wir uns selbst aufgestellt haben", sagte Aehlig.

Das Testspiel zwicshen dem 1. FC Köln und PEC Zwolle im Franz-Kremer-Stadion endete mit einem Unentschieden und null Toren.



Torloser Test: Der #effzeh und der niederländische Erstligist PEC Zwolle trennen sich 0:0. #KOEPEC pic.twitter.com/BdRLL02qqd — 1. FC Köln (@fckoeln) November 14, 2019

Viktoria Köln spielt seit 15 Uhr in einem Freunschaftsspiel gegen VfL Bochum. Dabei testet der Gegner die zweite Reihe getestet, es dürfen also andere Torwarte ran. Wir können gespannt sein, ob die Kölner das abschrecken wird.

Jonas Hector vom Bundesligisten 1. FC Köln wurde seit einem Jahr nicht mehr aufgestellt, hofft aber dennoch auf weitere Einsätze in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. "Hoffnung ist immer da, sonst wäre ich nicht dabei", sagte der Linksverteidiger am Donnerstag vor den EM-Qualifikationsspielen in Mönchengladbach gegen Weißrussland (Samstag) und in Frankfurt/Main gegen Nordirland (Dienstag).

Im Rahmen des "Movembers" lassen sich die Spieler der Kölner Haie im November einen Schnurrbart wachsen. Die Eishockeyspieler wollen somit die Aufmerksamkeit für die Prostata- und Hodenkrebsvorsorge sowie Selbstmordprävention erhöhen. Coach Mike Stewart sei das Thema besonders wichtig, da er seinen Vater durch Prostatakrebs verlor.

Abwehrspieler Yannick Filipovic kam erst im Sommer von der zweiten Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern zur Fortuna Köln. Heute gab der Verein bekannt, dass sich beide Parteien auf eine vorzeitige Vertragsauflösung geeinigt haben.

Yannick Filipovic wird künftig nicht mehr für die Fortuna auflaufen. Beide Parteien haben sich am Mittwoch auf eine vorzeitige Vertragsauflösung geeinigt.



Wir wünschen Yannick alles Gute für die Zukunft!#fortunaköln https://t.co/KEDPtcNqYf — Fortuna Köln (@fortuna_koeln) November 14, 2019

