Horst Heldt fordert "Extrameter" zur Rettung des 1. FC Köln

Am Rande des Trainings am Dienstag sagte Marco Höger über den Abstiegskampf: "Wenn unsere Konkurrenten da unten punkten und wir das nicht tun, wird es immer schwerer. Wir müssen schauen, dass wir selbst unsere Punkte holen und mehr Tuchfühlung auf die anderen bekommen. Wir wissen, dass es um den Klassenerhalt geht. Das ist in den Köpfen fest verankert." Er mahnte allerdings, dass man nicht zu viel darüber nachdenken solle, da es sonst zu Verkrampfungen führe.

Vom 5. bis 12. Januar trainieren die Profis im Wintertrainingslager in Benidorm in Spanien. Fans können sich die Trainingseinheiten dort auch vor Ort anschauen.



Der zuletzt wegen einer Muskelverletzung ausgefallene Spieler des 1. FC Köln ist am Mittwoch wieder ins individuelle Training eingestiegen, wie der Verein auf Twitter mitteilte. Ob und wann er wieder wird spielen können, ist hingegen noch nicht bekannt.



Der neue Sport-Geschäftsführer Horst Heldt, hat sich noch nicht entschieden, ob der 1. FC Köln im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga auf dem Transfermarkt tätig werden muss. "Der Schlüssel zur Rettung sind nicht zig weitere Zugänge, sondern ist die Bereitschaft, den Extrameter zu gehen. Die ist absolut vorhanden. Aber es ist zurzeit nicht jeder in der Lage, diesen Extrameter zu gehen", sagte Heldt dem "Kölner Stadtanzeiger". Die ganze Meldung lesen Sie hier.

Vier Döner-Buden betreibt Ex-Kölner Lukas Podolski in Köln. Der 34-Jährige will nun sein Engagement ausweiten: In Bonn plant er die sechste Filiale seiner Fast-Food-Kette "Mangal Döner" zu eröffnen.

In Köln ist der Japan-Legionär übrigens noch an der Bekleidungsmarke "Strassenkicker" und dem "Brauhaus zum Prinzen" beteiligt.

Der FC Viktoria Köln muss in den kommenden Wochen auf zwei Spieler verzichten. Wie der Verein mitteilt, hat sich Daniel Mesenhöler am Sonntag beim Training an der Schulter verletzt. Nach Auswertung der MRT-Aufnahmen zeigte sich, dass der 24-Jährige wahrscheinlich operiert werden muss – und voraussichtlich mehrere Monate ausfallen wird.

Am Samstag verletzte sich Ernesto Carratala Jimenez (Tico), ebenfalls beim Training. Er hat einen doppelten Bänderriss im rechten Sprunggelenk.

😔 In den kommenden Wochen müssen wir leider auf Daniel #Mesenhöler und #Tico verzichten! Die Beiden verletzten sich am... Gepostet von FC Viktoria Köln 1904 e.V. am Dienstag, 26. November 2019

"Besser sieht es hingegen bei Dario De Vita, Mart Ristl und Albert Bunjaku aus", berichtet Marcus Steegmann, der Sportliche Leiter der Viktoria. „Wir sind guter Hoffnung, dass sie zeitnah wieder zum Einsatz kommen werden."

Das ging fix: Nur neun Tage, nachdem der 1. FC Köln seinen Trainer Achim Beierlorzer entlassen hatte, heuerte er beim Bundesliga-Rivalen Mainz an. "Ich würde sicherlich nicht sagen: 'Das geht nicht, das ist unsinnig'", sagte Präsident Lutz Hangartner vom Bund Deutscher Fußball-Lehrer (BDFL) der "Sport-Bild": "So ein Bäumchen-wechsel-dich-Spiel halte ich für nicht gut." Der Deutsche Fußball-Bund und die Deutsche Fußball Liga sehen jedoch keinen Grund für eine zeitlich begrenzte Wechselsperre von Trainern.

