Lukas Podolski möglicherweise vor Wechsel zum 1. FC Köln

02.01.2020, 14:49 Uhr | t-online.de

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Am Freitag geht es auch für die Spieler des 1. FC Köln wieder los mit Training und Spielvorbereitungen. Bereits einen Tag später geht es dann bis zum 11. Januar ins Trainingslager nach Benidorm in Spanien. Das erste Testspiel wird am 10. Januar gegen KRC Genk absolviert.



Lukas Podolski hat mit Vissel Kobe den Pokal in Japan gewonnen. Podolski, der beim entscheidenen Spiel in der Startelf stand, feiert diesen Sieg nun mit einigen Posts auf Instagram. "The year started well" (dt. Das Jahr hat gut angefangen), postete er am Donnerstagvormittag als Unterschrift unter einem Bild, indem er einen Pokal in die Höhe streckt. Auch mehrere Videos mit den feiernden Kollegen sind auf Instagram zu sehen.



Die Defensive des 1. FC Köln könnte bald Verstärkung bekommen. Wie der "Express" berichtet, befindet sich der Verein in "fortgeschrittenen Gesprächen" mit Simon Falette von Eintracht Frankfurt. Der Innenverteidiger sei auch schon nicht mit seinem Team ins Trainingslager in die USA geflogen, hieß es, was den Gerüchten Feuer verleiht.

Morgen Nachmittag geht es für die Spieler vom Viktoria Klön wieder los mit dem Training. Denn die ersten Spiele in der Rückrunde stehen auch schon an.



Ex-Nationalspieler Lukas Podolski will sich Gedanken über seine sportliche Zukunft machen. Auch eine Rückkehr zum Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln sei nach Medienberichten nicht ausgeschlossen. Nach Informationen des "Kölner Express" und des "Kölner Stadtanzeigers" soll es in den nächsten Tagen Gespräche zwischen Podolski und FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle über eine mögliche FC-Zukunft geben, einen Termin für das Treffen gebe es aber noch nicht.

"Ich würde gerne weiterspielen, aber das Paket muss passen", sagt der 34 Jahre alte Podolski der Zeitung. Mittlerweile sei, so heißt es, aber auch ein Karriereende nicht mehr ausgeschlossen. Aber auch Japan bleibe "ein Thema, das ist ein tolles Land und es macht Spaß hier zu spielen", meinte der frühere Kölner Fußball-Profi. "Aber es war eine lange Saison, jetzt fliege ich Freitag nach Hause – und mache mir dann in Ruhe Gedanken über meine Zukunft." Die ganze Meldung lesen Sie hier.

Guten Morgen, Köln! Auch in 2020 berichten wir wieder über alles, was im Lokalsport in Köln wichtig ist. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, können Sie uns gerne einen Kommentar unter dem Artikel schreiben.





