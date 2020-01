LIVESport-Tag im Live-Blog

Horst Heldt setzt beim FC Köln im Abstiegskampf auf Psychologen

10.01.2020, 10:16 Uhr | t-online.de

Horst Heldt lächelt am Spielfeldrand: Der 1. FC Köln will im Abstiegskampf mit einem Psychologen zusammenarbeiten. (Quelle: Moritz Müller/imago images)

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Heute geht es gegen EHC Red Bull in München. Los geht es um 19.30 Uhr. Das Match dürfte herausfordernd werden für die Haie, denn Red Bull ist Tabellenführer.



Morgen ist für den 1. FC Köln der letzte Tag im Trainingslager in Benidorm in Spanien. Heute gibt es nochmal ein Testspiel gegen die belgischen KRC Genk. Los geht es um 15.30 Uhr.

Abstiegskampf ist Kopfsache – das weiß auch Horst Heldt. Der neue starke Mann beim 1. FC Köln will darum in der Rückrunde mit einem Psychologen zusammenarbeiten, der den Kölner Profis die negativen Gedanken aus den Köpfen vertreiben soll. "Er wird uns punktuell begleiten, so wie es nötig ist. Wir bieten das den Spielern an", sagte Heldt im Gespräch mit der "Bild". Außerdem bestätigte Heldt, dass der FC im Moment noch nach einem neuen Innenverteidiger sucht.

Hallo, Köln! Das Wochenende steht vor der Tür und auch an diesem Freitag berichten wir wieder über alles, was im Lokalsport in Köln wichtig ist. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, können Sie uns gerne einen Kommentar unter dem Artikel schreiben.