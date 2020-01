LIVESport-Tag im Live-Blog

FC-Talent Sebastian Müller wechselt zu Arminia Bielefeld

09.01.2020, 10:20 Uhr | t-online.de , tme

Egal ob 1. FC Köln, Fortuna, Viktoria oder die vielen kleineren Kölner Sportvereine: Sport spielt in Köln eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie darum alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Der Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld hat seine Offensive mit U19-Nationalspieler Sebastian Müller verstärkt. Der 18-Jährige wechselt aus der A-Jugend des Bundesligisten 1. FC Köln nach Ostwestfalen und erhält beim Tabellenführer einen Vertrag bis Sommer 2023. Müller erzielte in der laufenden Saison der U19-Bundesliga in 14 Einsätzen 13 Tore.

Ein Transfer für die Zukunft!

Wir haben den 18-jährigen Stürmer Sebastian Müller vom @fckoeln verpflichtet. Der aktuelle deutsche U19-Nationalspieler unterschrieb beim DSC einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 und trägt die Rückennummer 13.https://t.co/vRforQrqZx#immerdabei pic.twitter.com/6g0DNFAXWT — DSC ArminiaBielefeld (@arminia) January 9, 2020

Louis Schaub soll von Köln nach Hamburg wechseln. Das berichtet die Hamburger Morgenpost. Das Blatt will aus dem FC-Umfeld davon erfahren haben, denn Kölns neuer Trainer Markus Gisdol plane bereits ohne den 25-Jährigen. Die Gespräche sollen bereits laufen.

Der 19-jährige Darko Churlinov verlässt den 1. FC Köln in Richtung Stuttgart. Er kam 2016 vom 1. FC Magdeburg. Der Vertrag beim VfB Stuttgart läuft bis 2024. Beide Vereine geben keine Informationen über die Ablösemodalitäten preis.

Guten Morgen nach Köln! Auch heute berichten wir wieder über alles, was im Lokalsport in Köln wichtig ist. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, können Sie uns gerne einen Kommentar unter dem Artikel schreiben.