Lukas Podolski will mit 1. FC Köln zusammenarbeiten

21.01.2020, 14:10 Uhr | t-online.de, tme

Lukas Podolski während des Spiels gegen den VfL Wolfsburg: Nun gibt es eine offizielle Mitteilung, was die Rückkehr des Weltmeisters zum FC anbelangt. (Quelle: Bucco/imago images)

Wie der 1. FC Köln am Dienstag mitteilte, werden der Weltmeister Lukdas Podolski und sein ehemaliger Verein wieder zusammenarbeiten. Man plane eine gemeinsame Zukunft und wolle ein Konzept zur Zusammenarbeit erarbeiten. "Wir hatten einen angenehmen und offenen Austausch, für den ich mich herzlich bei den FC-Verantwortlichen bedanke. Ich freue mich darauf, gemeinsam zu planen, wie ich den FC unterstützen kann. Denn Köln war, ist und bleibt meine Heimat und der FC ist mein Verein", wird Podolski in der Mitteilung zitiert. Allerdings wird das wohl erst nach seiner aktiven Karriere stattfinden. Die ganze Meldung lesen Sie hier.

Der #effzeh und Weltmeister @Podolski10 planen eine gemeinsame Zukunft und wollen ein Konzept zur Zusammenarbeit erarbeiten. 🔴⚪👇 https://t.co/SqsXESfv7m — 1. FC Köln (@fckoeln) January 21, 2020

Der Fahrplan für die Trainingszeiten und das Spiel gegen den Chemnitzer FC hat Viktoria Köln auf seinem Twitter-Account zusammengestellt:



Die #Viktoria-Trainingszeiten der Woche:



Dienstag, 21.01.2020

10.00 Uhr & 14.30 Uhr

Mittwoch, 22.01.2020

10.00 Uhr

Donnerstag, 23.01.2020

10.00 Uhr

Freitag, 24.01.2020

Abfahrt nach Chemnitz

Samstag, 25.01.2020 Spiel beim @ChemnitzerFC

Sonntag, 26.01.2020

10.00 Uhr #Vussball pic.twitter.com/jVPcOZhU9r — FC Viktoria Köln 1904 (@viktoria1904) January 21, 2020

Dem 1. FC Köln droht der Ausfall von Lasse Sobiech. Der Innenverteidiger musste am Dienstag auf das Training verzichten und begab sich mit muskulären Problemen in die Klinik. Ob und wie lange er ausfallen wird, ist noch offen. Die ganze Meldung lesen Sie hier.

Torwart Timo Horn (26) vom 1. FC Köln sieht seinen Klub am Freitag bei Vize-Meister Borussia Dortmund angesichts des Traumeinstands von Erling Haaland vor einer besonders schwierigen Aufgabe. "Ich hoffe, dass sich die tolle Geschichte von Haaland am Freitag nicht fortsetzt und wir ihn in den Griff bekommen", sagte der FC-Schlussmann.

Nach seinem Doppelpack beim Spiel gegen VfL Wolfsburg könnte der 1. FC Köln Jhon Cordoba vorzeitig verlängern. Wie die "Bild" berichtet, ist Horst Heldt an einer schnellen Verlängerung des Vertrages interessiert. Denn andere Clubs würden bereits Interesse an dem Spieler äußern, dessen Vertrag im Sommer 2021 ausläuft.



