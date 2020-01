LIVESport-Tag im Live-Blog

Mönchengladbachs Eberl überrascht von Wirtz-Transfer

30.01.2020, 15:17 Uhr | t-online.de, tme

Der 1. FC Köln könnte bald Verstärkung bei den Innen- und Rechtsverteigern bekommen. Wie die "Bild" berichtet, soll Toni Leistner nach Köln kommen. Der 29-Jährige soll demnach auf Leihbasis zunächst für sechs Monate für den Club spielen. Bestätigt ist das allerdings noch nicht.



Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl hat angesichts einer bestehenden Absprache zwischen mehreren Westklubs überrascht auf den Wechsel von Fußball-U17-Nationalspieler Florian Wirtz (16) vom 1. FC Köln zu Bayer Leverkusen reagiert. "Da ist etwas passiert, was keiner von uns gerne sieht", sagte Eberl angesichts einer Vereinbarung der Westvereine, sich gegenseitig keine Jugendspieler abzuwerben.

Eberl bestätigte eine entsprechende Vereinbarung zwischen Gladbach, Köln, Leverkusen und inzwischen auch Fortuna Düsseldorf. "Wir würden dieses Agreement gerne aufrechterhalten, weil es ein wenig zur Beruhigung beiträgt. Hintenrum klauen würde zu vielen Problemen im Westen führen, wo wir eh schon auf engstem Raum sind", sagte Eberl

Morgen geht es für die pleitgeplagten Kölner Haie gegen die Krefeld Pinguine. Das Match wird auch als "kleines rheinisches Derby" bezeichnet.



Wegen Knieproblemen pausiert Elvis Rexhbecaj vom 1. FC Köln. Auch Julian Krahl fehlt krank. Lasse Sobiech ist freigestellt, um Gespräche zu führen.



Das #effzeh-Personalupdate zum Start in den Trainingstag

📌 Elvis #Rexhbecaj pausiert mit Knieproblemen.

📌 Julian #Krahl pausiert weiterhin krank.

📌 Lasse #Sobiech ist freigestellt, um Gespräche zu führen. — 1. FC Köln (@fckoeln) January 30, 2020

Forunta Köln verliert den U21-Nationalmannschaftsspieler Blendi Idrizi. Wie der Verein am Mittwochabend mitteilte, geht der 21-Jährige mit sofortiger Wirkung zum FC Schalke 04.



Dem 1. FC Köln bleiben nur noch zwei Tage für einen Transfer. Denn am Freitag um 18 Uhr endet die Transferperiode für den Winter. Wie "Express" berichtet, befindet sich Horst Heldt bereits in "Dauertelefonaten", um Lösungen zu finden. Ebenso wie Alexander Wehrle und Präsident Werner Wolf. Gesucht wird ein neuen Innenverteidiger. Vier Profis sollen den Klub zudem verlassen.

