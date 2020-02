LIVESport-Tag im Live-Blog

1. FC Köln bangt um Noah Katterbach

17.02.2020, 08:37 Uhr | t-online.de

Noah Katterbach: Der Köln-Profi liegt am Boden. (Quelle: Kirchner Media/imago images)

Schreckmoment beim 1. FC Köln: Im Spiel gegen Bayern München musste Noah Katterbach vom Feld. Der Köln-Profi hatte sich verletzt. Wie schlimm es um ihn steht, ist noch ungewiss. Am Sonntagabend sagte sein Trainer Markus Gisdol, man müsse noch weitere Untersuchungen abwarten. "Es könnte eine Bänder- oder Kapselverletzung im Knöchel sein", so der Trainer.

Noah Katterbach muss verletzt raus. Das sah nicht gut aus. Gute Besserung, Noah!🔴⚪ #KOEFCB #effzeh pic.twitter.com/pwPDnt1jbZ — 1. FC Köln (@fckoeln) February 16, 2020

