Kölns Noah Katterbach erleidet Bänderverletzung

17.02.2020, 15:09 Uhr | t-online.de

Noah Katterbach: Der Köln-Profi liegt am Boden. (Quelle: Kirchner Media/imago images)

Nach der deutlichen Pleite gegen den FC Bayern München blickt der 1. FC Kön nach vorne. Die Mannschaft trainiert bereits wieder für die nächste Begegnung. Denn am Samstag spielen die Jungs von Trainer Markus Gisdol gegen Hertha BSC im Olympiastadion in Köln.



Der 1. FC Köln muss bis auf Weiteres ohne Linksverteidiger Noah Katterbach auskommen. Der 18-Jährige erlitt bei der Niederlage gegen Bayern München am Sonntag (1:4) eine Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk, das teilte der Klub am Montag nach einer MRT-Untersuchung mit. Zur erwarteten Ausfallzeit machte der FC keine Angaben. Die ganze Meldung lesen Sie hier.

Nicht nur die Profis um 1. FC Köln-Trainer Markus Gisdol haben am Wochenende eine deutliche Niederlage eingefahren. Auch die Frauen-Mannschaft verlor beim Auswärtsspiel gegen Turbine Potsdam mit 0:5. Damit sind die Frauen aber immer noch auf Platz 10 der Tabelle und damit vier Plätze weiter oben als ihre männlichen Kollegen.



Die Nummer 17 von Fortuna Köln wird heute 24 Jahre alt. Der Verein wünscht auf Instagram "Happy Birthday", dem wir uns gerne anschließen.



Schreckmoment beim 1. FC Köln: Im Spiel gegen Bayern München musste Noah Katterbach vom Feld. Der Köln-Profi hatte sich verletzt. Wie schlimm es um ihn steht, ist noch ungewiss. Am Sonntagabend sagte sein Trainer Markus Gisdol, man müsse noch weitere Untersuchungen abwarten. "Es könnte eine Bänder- oder Kapselverletzung im Knöchel sein", so der Trainer.

Noah Katterbach muss verletzt raus. Das sah nicht gut aus. Gute Besserung, Noah!🔴⚪ #KOEFCB #effzeh pic.twitter.com/pwPDnt1jbZ — 1. FC Köln (@fckoeln) February 16, 2020

