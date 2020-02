LIVESport-Tag im Live-Blog

1. FC Köln feiert Karneval – Spieler begeistern mit Kostümen

19.02.2020, 07:37 Uhr | t-online.de

Mann mit Kopfbedeckung und Sonnenbrille: Anthony Modeste nimmt an der Karnevalssitzung vom 1. FC Köln teil. (Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa)

Der gestrige Abend stand beim 1. FC Köln im Zeichen des Karnevals. Der Verein lud zur 70. FC-Karnevalssitzung. Sie stand unter dem Motto "Et Hätz schleiht em Veedel".



Im Alu-Look zur Karnevalssitzung vom 1. FC Köln: Marco Höger und seine Freundin Jana und Simon Terodde und seine Freundin Laura. (Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa)



Die Gäste kamen in teils genialen, teils kuriosen Kostümen. Würden Sie die FC Köln-Profis in ihren Outfits wiedererkennen?

