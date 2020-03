LIVESport-Tag im Live-Blog

Ex-FC-Profi Christopher Schorch auf Coronavirus getestet

10.03.2020, 07:57 Uhr | t-online.de

Schrecksekunde für den 1. FC Saarbrücken: Christopher Schorch klagte nach dem Pokalspiel gegen Fortuna über starkes Fieber. Er musste zum Arzt. Der Verteidiger wurde in der Uniklinik schließlich auf das Coronavirus getestet. Bei den Symptomen gingen alle Alarmglocken an. Doch es gab Entwarnung: Der ehemalige FC-Kicker hat sich laut "Express" nur einen viralen Infekt eingefangen.

