1. FC Köln Handball stellt Spielbetrieb ein

View this post on Instagram

+++ SPIEL- UND TRAININGSBETRIEB EINGESTELLT – KEINE SPIELE AM WOCHENENDE +++⠀ ⠀ Der Handballverband Mittelrhein und somit auch der Handballkreis Köln/Rheinberg haben aufgrund der aktuellen Entwicklungen rund um den Coronavirus den Meisterschaftsspielbetrieb im Jugendbereich in der Saison 2019/2020 mit sofortiger Wirkung eingestellt. Es finden also ab sofort bis zum Ende der Saison keine Spiele mehr statt.⠀ ⠀ Im Seniorenbereich sind die Spieltage bis einschließlich dem Wochenende 04./05.04.2020 ausgesetzt und sollen im Anschluss an die Saison angehängt werden.⠀ ⠀ Der #fchandball hat sich dazu entschieden, auch den Trainingsbetrieb in der Jugend vorerst bis einschließlich 22.03.2020 einzustellen und die Lage dann neu zu bewerten.⠀ ⠀ Außerdem wurden auch alle Spiele der 3. Liga vom DHB an diesem Wochenende abgesagt. Das Heimspiel unserer @fchandballdamen gegen den 1. FSV Mainz 05 II entfällt somit ebenfalls.⠀ ⠀ 📸: @dermeusel⠀ ⠀ #fchandball #effzeh #handball #fcköln #köln #absage #corona