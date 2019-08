25-Jähriger gestorben

Festnahme nach tödlicher Massenschlägerei am Ebertplatz

26.08.2019, 12:56 Uhr | tme, t-online.de

Polizisten sichern den Tatort am Ebertplatz in Köln: Nach dem Tod eines 25-Jährigen dort ist ein Gleichaltriger festgenommen worden. (Quelle: Future Image/imago images)

Nach der Massenschlägerei am Ebertplatz in Köln, bei der in der Nacht zu Sonntag ein 25-Jähriger gestorben ist, hat die Polizei einen dringend Tatverdächtigen festgenommen.

Im Fall des 25-Jährigen, der in der Nacht zu Sonntag am Ebertplatz in Köln nach einer Massenschlägerei ums Leben kam, hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montagmittag mitteilten, wurde ein ebenfalls 25-Jähriger unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Er soll – wie das Opfer auch – aus Somalia stammen und war bereits unmittelbar nach der Tat an der S-Bahn-Haltestelle Hansaring gefasst worden.

Der Tatverdächtigen kommt laut Polizei aus dem Raum Düren. Ihm wird vorgeworfen, seinem gleichaltrigen Landsmann eine Stichverletzung am Hals zugefügt zu haben. Der 25-Jährige verblutete laut Polizei dadurch an Ort und Stelle. Das hat die am Sonntag durchgeführte Obduktion ergeben.







Grund für die Streitigkeiten zwischen den jungen Männern sollen laut Polizei Drogen gewesen sein. Die zuvor von der Polizei Festgenommen, die an der Massenschlägerei beteiligt gewesen sein sollen, haben offenbar nichts mit der tödlichen Tat zu tun und wurden deswegen wieder freigelassen.