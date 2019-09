Haus unbewohnbar

Decke eines Friseursalons in Köln eingestürzt

27.09.2019, 09:15 Uhr | t-online.de

In einem Friseursalon in einem Kölner Wohnhaus ist eine Decke abgestürzt. Verletzt wurde dabei niemand. Die Bewohner mussten allerdings das Haus verlassen, es ist derzeit unbewohnbar.

In einem Wohnhaus in Köln-Nippes ist am Donnerstagabend eine Zwischendecke in einem Friseursalon heruntergestürzt. Wie die Feuerwehr am Freitag berichtet, wurde dabei niemand verletzt. Fünf Personen, die sich zu der Zeit in den Räumen im Erdgeschoss befanden, konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der Salon wurde durch den Einsturz massiv verwüstet, heißt es weiter.

Der Einsatzleiter der Feuerwehr erklärte am Abend das Wohnhaus für vorübergehend unbewohnbar. Die Bewohner mussten für die vergangene Nacht andere Unterkünfte finden. Am Freitag soll ein Statiker das Haus in der Augustastraße begutachten. Erst dann kann es wieder freigegeben werden.







Insgesamt waren 52 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst mit 19 Fahrzeugen im Einsatz.