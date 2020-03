Bewegende Aktion

Köln klatscht für alle Helfer in der Corona-Krise

18.03.2020, 07:32 Uhr | t-online.de, vss

Szene aus Italien: Menschen applaudieren auf Balkonen ihrer Wohnungen für Ärzte und Helfer. So war es nun auch in Köln. (Quelle: Ulmer Pressebildagentur/imago images)

Lautes Klatschen von den Balkonen und Fenstern der Kölner Innenstadt: Der Applaus galt allen Helfern in Zeiten der Coronavirus-Krise. Der Aufruf dazu startete im Internet.

Videos einer bewegenden Aktion kursieren derzeit im Netz. In der Stadt Köln haben sich Anwohner am Dienstagabend um 21 Uhr auf ihre Balkone und an ihre Fenster gestellt, um zu applaudieren – für Helfer in Zeiten der Corona-Krise.

Klinik-Helfer und Pflegepersonal bedankten sich bereits in Foren und sozialen Netzwerken für diesen Applaus. Gegolten habe er aber auch Beamten der Polizei, der Feuerwehr in Köln, Mitarbeitern in Lebensmittelgeschäften, Tankstellen und Drogerien, sowie allen anderen, "die das Land gerade am Laufen halten", wie eine Kölnerin twittert.

"In meinem Leben habe ich noch nie so ein Gefühl von Dankbarkeit und Zusammenhalt gespürt", schreibt eine Teilnehmerin bei Instagram.



Zuvor hatten Anwohner in den sozialen Medien dazu aufgerufen. Die Aktion hat ihren Ursprung in Spanien und Italien. Auch dort hatte es Applaus für Helfer und Arbeitende geregnet. In Köln soll daraus nun ein Ritual werden. Täglich schallt nun um 21 Uhr Applaus durch Deutz, Ehrenfeld, das Agnesviertel und Co.