"Völlig überrascht"

Kölner Dom bekommt neuen Hausherren aus Neuss

29.05.2020, 10:47 Uhr | dpa

Der Pfarrer Guido Assmann aus Neuss wird neuer Hausherr des Kölner Doms. Das Domkapitel wählte den 56-Jährigen zum Nachfolger des bisherigen Dompropstes, der aus Altersgründen aus dem Amt scheidet.



Der Kölner Dom bekommt als Hausherren einen Pfarrer aus Neuss. Guido Assmann ist derzeit dort tätig und soll nun nach Köln kommen. Das teilte das Domkapitel am Freitag mit. Er löst damit Gerd Bachner ab, der als bisheriger Domprobst aus Altersgründen ausscheidet.

"Als mich der Anruf erreichte, dass das Domkapitel mich zum Dompropst gewählt hat, war ich völlig überrascht", wurde Assmann zitiert. "Damit habe ich in keiner Weise gerechnet." Gleichzeitig bedeute dies, dass er nicht mehr als Pfarrer in Neuss tätig sein könne, was ihn bei aller Freude auch ein wenig traurig stimme.

+++ Monsignore Guido Assmann wird neuer Dompropst +++



Wir wünschen von Herzen Gottes Segen! 🙏🙂 Er folgt damit Prälat Gerd Bachner nach, der nach Vollendung seines 75. Lebensjahres am 23. April aus dem Amt ausgeschieden war.



Weitere Infos:

➡ https://t.co/epFnGJgZIW pic.twitter.com/uLN4SRMPX3 — Erzbistum Köln (@Erzbistum_Koeln) May 29, 2020

Der Dompropst ist der Vorgesetzte aller haupt- und nebenamtlichen Mitarbeiter am Dom. Er wird vom Domkapitel gewählt und vom Erzbischof bestätigt. Assmann wurde 1964 in Radevormwald im Bergischen Land geboren und 1990 im Kölner Dom zum Priester geweiht. Anschließend war er Kaplan in Eitorf und in Köln-Klettenberg, danach arbeitete er als Pfarrer in Dormagen, bevor er nach Neuss wechselte.