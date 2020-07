Köln

Ätzender Stoff an Bahn-Haltestelle in Köln gefunden

01.07.2020, 13:17 Uhr | dpa

An einer Bahn-Haltestelle in Köln haben Unbekannte einen ätzenden Stoff verteilt. Die noch nicht identifizierte Flüssigkeit sei am Mittwoch an mehreren Stellen des Haltepunkts "Hansaring" gefunden worden - sowohl im oberen Bereich der S-Bahn- als auch Bereich der U-Bahn-Haltestelle, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei. Die Hintergründe würden ermittelt. Während der Reinigungsarbeiten war die Haltestelle für einige Stunden gesperrt, Bahnen konnten dort nicht halten. Nach Angaben der Feuerwehr wurde ein Mitarbeiter der Kölner Verkehrs-Betriebe vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, er sei aber nicht verletzt gewesen.