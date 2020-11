Kontrollen angekündigt

Warnung zum 11.11. in Köln – "Bleiben Sie zu Hause"

10.11.2020, 08:16 Uhr | AFP

Karneval in Köln am 11.11.2019: Die Jecken müssen in diesem Jahr auf eine Party verzichten. (Quelle: Chai von der Laage/imago images)

In Köln herrscht normalerweise zum Auftakt der Karnevalssession Partystimmung in den Straßen und Lokalen. Doch jetzt werden Jecken vorm Feiern gewarnt.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat zum traditionellen Auftakt der Karnevalssession am 11.11. alle Jecken aufgerufen, diesmal den Termin ausfallen zu lassen. "Bleiben Sie zu Hause", empfahl Reul am Montag in Düsseldorf – auch wenn er selbst "als leidenschaftlicher Karnevalist" sehr gut nachempfinden könne, "wie schade es ist, den Sessionsauftakt nicht feiern zu können".



Die Polizei in Nordrhein-Westfalen werde die Ordnungsämter am 11. November bei den Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Regeln unterstützen, teilte Reul weiter mit. In Köln, Essen, Duisburg, Bielefeld und Münster wird dafür zusätzlich die Bereitschaftspolizei eingesetzt.

"Wir müssen weiter alles daran setzen, die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger zu schützen und gleichzeitig die Einschränkungen so gering wie möglich halten", hob der Minister hervor.



Deshalb werde die Polizei überwachen, "ob die Corona-Regeln eingehalten werden und bei Verstößen konsequent einschreiten". Er hoffe aber vor allem auf ein verantwortungsvolles Verhalten der Bürger.