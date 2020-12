Brand in Klohäuschen

Obdachloser nach Brandanschlag nicht vernehmungsfähig

08.12.2020, 07:29 Uhr | dpa

Ein Brandfleck ist am Boden eines Toilettenhäuschens in Köln zu sehen: Dort ist ein Obdachloser offenbar angezündet worden. (Quelle: Kaiser/dpa)

In einem Klohäuschen in Köln ist offenbar ein Obdachloser beim Schlafen angezündet worden. Ermittler tappen weiter im Dunkeln zum Tathergang, auch, weil das Opfer immer noch nicht aussagen kann.

Nach einem mutmaßlichen Angriff mit Feuer auf einen Obdachlosen in Köln haben die Ermittler das Opfer noch nicht vernehmen können. "Der Geschädigte befindet sich im Krankenhaus. Eine Vernehmung war aufgrund seines Gesundheitszustandes bislang nicht möglich", teilte der Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer am Montag in Köln mit. Ermittelt werde weiterhin wegen versuchten Mordes gegen unbekannt.

Der 44 Jahre alte Obdachlose soll in Köln nachts an seiner Schlafstätte angezündet und dabei lebensgefährlich verletzt worden sein. Wie die Polizei am Samstag berichtet hatte, bat der Mann eine Bekannte um Hilfe, weil er schwere Brandverletzungen erlitten hatte.



Anhand der Art der Verletzungen gehen die Ermittler davon aus, dass der Mann von Dritten angezündet worden sein muss. Er kam in eine Klinik auf die Intensivstation.